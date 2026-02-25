俳優の広末涼子のモノマネでかつてブレイクし、現在はクリエイターのおかもとまり（36）が、24日放送のABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』に出演し“11年ぶりのグラビア”について語った。【番組カット】10歳の息子とのショットも公開したおかもとまり屋敷裕政から「きっかけはあったんですか？」と問われると、おかもとは「今年でデビューして20周年になって、35歳の自分の体が好きな方だし、残して、40歳になる自