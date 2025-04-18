おかもとまりさん（2017年撮影）日刊スポーツ

おかもとまりさん、誹謗中傷するSNSアカウントを開示請求 費用を明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 誹謗中傷してきた相手の開示請求の進捗を報告している、おかもとまりさん
  • 「最初に支払うお金」として費用が36万8500円かかったとブログで明かした
  • 「今回かなり本気だから示談しないかも！！」「後々考えましょう」と綴った

◆おかもとまりさんが開示請求の費用を報告

この額、息子に貯金できたのになあ。。

ameblo.jp
記事を読む

おすすめ記事

  • 板垣瑞生さん
    俳優の板垣瑞生さん死去、２４歳　ＳＮＳで家族が発表「不慮の事故により」…大河「花燃ゆ」「麒麟がくる」など出演 2025年4月17日 13時54分
  • 日テレNEWS NNN
    【独自】北朝鮮製「医薬品」に大量の有害金属…水銀やヒ素など 外貨稼ぎで国外に流通、健康被害の懸念も 2025年4月17日 14時22分
  • 「体臭チェック」最下位のゆうちゃみ
    ゆうちゃみの体臭から「出すぎると違法」の特定悪臭物質が検出も「パンツは両面」で視聴者納得 2025年4月17日 16時0分
  • 中村七之助
    中村七之助、結婚発表　お相手は３０代の一般女性　「かねてよりお付き合いしておりました方」 2025年4月18日 14時0分
  • 医師の黒田あいみ（『東京美容外科』の公式ホームページより）
    「献体前ピース写真」で解任された女性医師が、“清楚系にビジュ変”して再出発していた 2025年4月17日 17時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 板垣瑞生さん死去「不慮の事故」
    2. 2. 北が製造の医薬品に有害金属
    3. 3. ゆうちゃみから「特定悪臭」検出
    4. 4. 七之助結婚 相手は30代一般女性
    5. 5. 献体前でピース 女性医師の現在
    6. 6. いつも…広末容疑者の化粧事情
    7. 7. 木梨 過去の騒動蒸し返され炎上
    8. 8. 与沢翼氏 覚醒剤使用をSNSで告白
    9. 9. 松本への単独取材 裏側明かす
    10. 10. TDLかよ NHK畠山アナ不倫に失望
    1. 11. 福井放送アナがはねた女性死亡
    2. 12. バウアーに「日本舐めるな」怒り
    3. 13. セミヌード公開の女芸人「最悪」
    4. 14. アンゴラ村長 元カレ結婚に本音
    5. 15. 細木数子さん助言で結婚 その後
    6. 16. 「瑞生安らかに」窪田正孝が追悼
    7. 17. 男なら1日3回射精して 妻の焦り
    8. 18. 女性アナと交際歴 青井が自慢か
    9. 19. 元UFJ行員 逮捕3回目前に離婚か
    10. 20. 4児のシンママ 生活保護断ち切る
    1. 1. 献体前でピース 女性医師の現在
    2. 2. 福井放送アナがはねた女性死亡
    3. 3. 板垣瑞生さん 2月上旬に死去か
    4. 4. 元UFJ行員 逮捕3回目前に離婚か
    5. 5. 現金給付見送り→ポイント給付か
    6. 6. 自分の親毒親? 分かる5つの質問
    7. 7. メルカリ騒動→SNSで暴露の構図
    8. 8. 玉木は必ず食いつく 大物発言か
    9. 9. マイク隠された? 国民民主を離党
    10. 10. 納車1時間後にフェラーリ燃える
    1. 11. 国民民主でパワハラ 涙止まらず
    2. 12. 娘と性行為で判決「軽すぎます」
    3. 13. アスベストの除去作業 女性死亡
    4. 14. 車いす女性 廊下で四つん這いに
    5. 15. モームリ! 退職代行の疑惑を告発
    6. 16. マックで殺傷 容疑者のその後
    7. 17. 巨大サメ「メガロドン」の正体
    8. 18. 移転初日 ラーメン屋券売機破壊
    9. 19. 「モームリは後発組」社長が苦言
    10. 20. 高校生が服切られる 女が犯行か
    1. 1. 北尾氏「堀江君に悪いことを…」
    2. 2. 松野明美氏 国会で突然の大暴走
    3. 3. エスコンと明暗 札ドにまた試練?
    4. 4. もう限界…73歳妻が別居決めた訳
    5. 5. 石破茂首相「日米の問題で苦労」
    6. 6. 黒田清子さん 格安スーパー利用?
    7. 7. 広末の容疑は「覚醒剤より重い」
    8. 8. 米大統領震える? 日本の最終兵器
    9. 9. エリート息子の進路に54歳父悲鳴
    10. 10. 股から「何か」閉経後に急増の病
    1. 11. マネキンのコーデ 購入NGのワケ
    2. 12. トランプ大統領「米軍駐留費負担増」を要求　日本「防衛と関税交渉は別」
    3. 13. 不起訴続出「まるでヤリ得」の声
    4. 14. 国民、NHKの牛田アナ擁立調整　「日曜討論」担当、東京選挙区に
    5. 15. ミュゼ休業 ROLANDの救済が物議
    6. 16. リンナイ 浴室乾燥に発火の恐れ
    7. 17. 高齢者向け「プラチナNISA」　金融庁が検討へ　毎月分配型にメリットは？
    8. 18. 「玉木雄一郎首相」誕生の可能性
    9. 19. 訪米お土産は「ミャクミャク」貯金箱 トランプ氏サイン入りの赤MAGA帽子受け取る
    10. 20. 石垣のりこ議員 さらなる疑惑か
    1. 1. 北が製造の医薬品に有害金属
    2. 2. 台湾でピットブル襲撃死
    3. 3. 「シンゾー理解」は真っ赤な嘘か
    4. 4. 火星表面に「謎の入り口」NASA
    5. 5. トランプ氏により米国が衰退か
    6. 6. 星国で「ちり紙辞表」が話題に
    7. 7. ゴシップガール女優の死因が判明
    8. 8. マスク氏の子ども14人以上 暴露
    9. 9. ロシア軍が戦術転換 何が起きた?
    10. 10. 米国籍の男がハイジャック 射殺
    1. 11. 東日本大震災のかご 英で波紋
    2. 12. 台湾人「最も好きな国は日本」76％で過去最高　日本に対する意識の世論調査
    3. 13. 中国人「日本の街の写真」に称賛
    4. 14. 太陽系外 生命由来の化学物質か
    5. 15. 「孤独のグルメ」中国での評価は
    6. 16. 香港で日本行き控える人続出の訳
    7. 17. 猫の悟空が事故死 ファン悲しみ
    8. 18. トランプ氏の執務室に批判の声
    9. 19. 餃子特許巡る米韓中の思惑
    10. 20. マフィア関係? 中国人夫婦が射殺
    1. 1. 年金月8万65歳母 娘まさかの一言
    2. 2. 東京メトロ「有楽町線」延長へ
    3. 3. 通帳に1億円 有頂天で退職の結果
    4. 4. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
    5. 5. セブンが「できたて」大幅拡充へ
    6. 6. 備蓄米放出もコメ価格下がらぬ訳
    7. 7. 急に怒鳴る高齢者 突然死の恐れ
    8. 8. 給与と年金W受取 確定申告不要か
    9. 9. 性加害目的で教員に 選択の動機
    10. 10. 自己都合で辞めると…退職金は?
    1. 11. 農水省 コメ値段を下げたくない?
    2. 12. 肝臓の健康のために摂りたい食品
    3. 13. 初任給日本1 氷河期世代は不満か
    4. 14. マイナカードに望む機能第1位は?
    5. 15. 万博 行って分かった問題とは
    6. 16. 億り人の投資術「信じるな」
    7. 17. 備蓄米 ある店とない店の違い
    8. 18. 12kg減 医師の白米ダイエット
    9. 19. 万博来場者数 開幕5日目は8万人
    10. 20. 「高齢者向けNISA」創設の狙い
    1. 1. 平日は関わらない「週末婚」増加
    2. 2. 充電器も Anker製品が最大33%OFF
    3. 3. 「ドコモメール」に保護していても削除される不具合、復元できず
    4. 4. Netflixの収益 前年比12.5%増に
    5. 5. 村に潜む衝撃の恐怖体験
    6. 6. 氷の塊と復讐の夏が来る
    7. 7. 撥水&防滑のレザースニーカー
    8. 8. 未発表の次期ミッドレンジスマホ「moto g56 5G」が日本で発売へ！型番「XT2529-3」と「XT2529-4」がFCCを通過。メーカー版とソフトバンク版か
    9. 9. Nothing「CMF」が新製品発表へ
    10. 10. iPad Airも登場！ガジェットから日用品まで、Amazon GWセールの注目商品まとめ【4/21まで】
    1. 11. レイバン人気サングラス43%オフ
    2. 12. 「LINE」に「LINE AI」登場、返事のアイデアや画像生成など
    3. 13. 宇宙空間に現存する「最古の人工衛星」。なんとか地球に持ち帰れない？
    4. 14. その水冷クーラー、設置位置が間違ってるかも。Palitが正しい向きを伝授
    5. 15. AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 18.4.1」と「iPadOS 18.4.1」を提供開始！重要な不具合や脆弱性が修正
    6. 16. 驚異的「Mac Studio」レビュー
    7. 17. 「AIが生成した楽曲が毎日2万曲アップロードされている」と音楽ストリーミングプラットフォーム・Deezerが報告
    8. 18. 空中でカーソル操作・スクロールができる！Bluetoothタッチパッドリモコン
    9. 19. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    10. 20. Proシリーズを選んできた僕が感じた、iPhone 16eのリアル
    1. 1. バウアーに「日本舐めるな」怒り
    2. 2. 2回KO マー君に評論家バッサリ
    3. 3. 不倫報道の川崎春花 涙の謝罪
    4. 4. 田中将大の大炎上巡る一番怖い事
    5. 5. F1シューマッハ氏 スイスへ渡航?
    6. 6. RIZIN にしたん代表とトラブルに
    7. 7. 豊昇龍 タトゥー男と騒ぎの真相
    8. 8. 清原氏 最も直球が速かった投手
    9. 9. MLB衝撃アクシデントに米震撼
    10. 10. 涙の謝罪も不倫ゴルファーに嘆息
    1. 11. 危ない! ベンチの大谷に打球直撃
    2. 12. ヌートバー 26年WBC出場に意欲
    3. 13. 巨人OB宮本氏 オコエに苦言呈す
    4. 14. バルサ選手が局部触る 出場停止
    5. 15. 川崎春花 不倫疑惑報道に謝罪
    6. 16. 巨人マー君の課題をコーチが指摘
    7. 17. 菅野2勝目 地元ファンが総立ち
    8. 18. 中田英寿氏 代表監督待望も一蹴
    9. 19. ヤクルト村上 MLB移籍に黄信号?
    10. 20. 「イマクニ?」懐かしい人物と2S
    1. 1. 板垣瑞生さん死去「不慮の事故」
    2. 2. ゆうちゃみから「特定悪臭」検出
    3. 3. 七之助結婚 相手は30代一般女性
    4. 4. いつも…広末容疑者の化粧事情
    5. 5. 木梨 過去の騒動蒸し返され炎上
    6. 6. 与沢翼氏 覚醒剤使用をSNSで告白
    7. 7. 松本への単独取材 裏側明かす
    8. 8. TDLかよ NHK畠山アナ不倫に失望
    9. 9. 女性アナと交際歴 青井が自慢か
    10. 10. セミヌード公開の女芸人「最悪」
    1. 11. アンゴラ村長 元カレ結婚に本音
    2. 12. 「瑞生安らかに」窪田正孝が追悼
    3. 13. 板垣瑞生さん逝去 家族が報告
    4. 14. あさこ 楽屋泥棒が共演者だった
    5. 15. ヒアリング拒否のU氏 指摘噴出
    6. 16. 騒動のモー娘。北川 活動休止
    7. 17. 後ろの席に夏帆 家族旅行で混乱
    8. 18. 畠山アナ不倫 NHK内でバレバレか
    9. 19. 石橋貴明 謝罪も「余計な一言」
    10. 20. 八代さんヌード写真 出所判明か
    1. 1. 細木数子さん助言で結婚 その後
    2. 2. ヘビロテできるユニクロの商品
    3. 3. 「低学歴ババア」母は言い返せず
    4. 4. 60代の夫おかしい 10代と不倫か
    5. 5. ヘンリー王子の変化に動揺する声
    6. 6. 婚約者の衝撃発言に家族騒然
    7. 7. カードゲームで学童が恐怖の訴え
    8. 8. ほっともっと 春の新作を実食
    9. 9. 「この世ならざる体験」に鳥肌
    10. 10. アイスの代わりに 120kcalで満腹
    1. 11. 英王室 皇太子一家が礼拝欠席へ
    2. 12. ベアミネラル撤退の衝撃
    3. 13. 彼氏には隠す...女性の秘め事
    4. 14. スター・ウォーズ祭典グッズ紹介
    5. 15. 中学生の息子が放った一言に驚愕
    6. 16. 夫の不倫相手はまさかの義妹
    7. 17. びくドンの神サービス知ってる?
    8. 18. 男子高校生に念願の彼女できた訳
    9. 19. 義実家と絶縁…妻の複雑な決意
    10. 20. 夫の不倫旅行…妻の逆襲劇
    x