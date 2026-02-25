東京市場まとめ 1.概況 日経平均は374円高の57,695円と続伸して寄付きました。前日の米国株高やドル円相場が円安に推移していることが買い材料となりました。序盤から堅調に上げ幅を拡大し、前場は823円高の58,145円と節目の58,000円台を上回り、午前の取引を終えました。後場は一段高となりました。後場寄りから買いが優勢で、13時53分には58,875円をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。大引けにかけて、上げ幅を縮小しま