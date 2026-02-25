配当利回りだけでは足りない、「総還元利回り（配当＋自社株買いで利回り算出）」に注目 3月の年度末が近づくと、多くの投資家が意識するのが「配当」です。保有している株式から、いくらの配当金を受け取れるのか。2026年で言えば、株式を保有していれば配当を受け取ることができる3月27日の権利付き最終日に向けて、配当利回りの水準などに注目が集まる時期でもあります。 もっとも、今回ご紹介する投資戦略は、単に高配当利回