3月27日公開予定の映画『90メートル』の舞台あいさつ付き完成披露上映会が、2月23日に行われた。出演する俳優陣が揃い、その中で俳優・西野七瀬が登壇。その近影が話題となっている。「本作は、山時聡真さんと菅野美穂さんがW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子との愛を描くヒューマンドラマとなっています。釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット『Asian Project Market 2024』ではARRIアワ