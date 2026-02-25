国際貿易と越境eコマースの伸びを背景に、航空貨物の現場では業務全体をデジタルでつなぐ仕組みづくりが加速しています。Astute Analyticaの最新分析では、航空貨物輸送システム市場が2035年に141億米ドルへ拡大する見通しです。貨物の速さだけでなく、可視性と正確性まで求められる今こそ注目したい分野です。 Astute Analytica「航空貨物輸送システム市場レポート」 予測期間：2026年〜2035年市場規