¹ñºÝÊªÎ®¤Î¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«ÄÌ¤¹»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡ªAstute Analytica¡Ö¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¡×
¹ñºÝËÇ°×¤È±Û¶e¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î¿¤Ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹Ò¶õ²ßÊª¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Astute Analytica¤ÎºÇ¿·Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤¬2035Ç¯¤Ë141²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
²ßÊª¤ÎÂ®¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ä»ëÀ¤ÈÀµ³ÎÀ¤Þ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëº£¤³¤½ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£
Astute Analytica¡Ö¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¡×
Í½Â¬´ü´Ö¡§2026Ç¯¡Á2035Ç¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê2025Ç¯¡Ë¡§91²¯ÊÆ¥É¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê2035Ç¯Í½Â¬¡Ë¡§141²¯ÊÆ¥É¥ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¡§4.4%
Astute Analytica¤Ï¡¢³Æ¶È³¦¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥µ¡¼¥Á´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¿ä°Ü¡¢Æ³Æþµ»½Ñ¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°èÆ°¸þ¤ò²£ÃÇÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
²ßÊªÍ½Ìó¤«¤éÄÉÀ×¡¢ÀÁµá¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤Î½ÅÍ×À¤¬¡¢º£¸å10Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ²ßÊª¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×µ¡Ç½
ÂÐ¾Ý¶ÈÌ³¡§²ßÊªÍ½Ìó¡¦½ñÎàºîÀ®¡¦ÄÉÀ×¡¦ÀÁµá¡¦µ¬À©ÂÐ±þ
¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ê£¿ôÉôÌç¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¼ÂÌ³¤ò°ì¤Ä¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
¼êÆþÎÏ¤Î½ÅÊ£¤äÅÁÃ£Ï³¤ì¤ò¸º¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï½èÍýÂ®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÌôÉÊ¤ä¹â³ÛÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤²ßÊª¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ðÈ×À°È÷¤Îº¹¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
µ»½ÑÆ³Æþ¤Ç¿Ê¤àÊªÎ®DX
Æ³Æþ·ÁÂÖ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¡¼¥¹¡¿SaaS¡¦¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¼çÍ×µ»½Ñ¡§APIÏ¢·È¡¦AI¡¦¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ
µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤È¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤ÎÁªÂò»è¤¬ÊÂ¹Ô¤·¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä´ûÂ¸´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ³Æþ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤äÁÒ¸Ë´ÉÍý¡¢ERP¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÉôÌç²£ÃÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë±¿ÍÑ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤äÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ÈºÇÅ¬²½¤ä¼ûÍ×Í½Â¬¡¢ÃÙ±ä¥ê¥¹¥¯¤ÎÀèÆÉ¤ß¤Þ¤ÇÂÐ±þÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë»º¶È¤ÈÃÏ°è
¹â¼ûÍ×Ê¬Ìî¡§e¥³¥Þ¡¼¥¹¡¦°åÎÅ¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¹Ò¶õ±§ÃèÀ®Ä¹ÃíÌÜÃÏ°è¡§¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÀ®½Ï»Ô¾ì¡§ËÌÊÆ¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ
±Û¶e¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÑÅÙ½Ð²Ù¤Ç¤â±¿ÍÑÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¤ä¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÁªÄê¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏËÌÊÆ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬À®½Ï»Ô¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤¬À½Â¤µòÅÀ³ÈÂç¤ÈÍ¢½ÐÁý¤ÇÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È»Ô¾ì¹½Â¤
¼çÍ×´ë¶È¡§Bollore Logistics¡¦CEVA Logistics¡¦DB Schenker¡¦DHL Global Forwarding ¤Ê¤É
»Ô¾ì¤Ë¤Ï¹ñºÝÊªÎ®¤ÎÂç¼ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ÎÎ¾ÌÌ¤Çº¹ÊÌ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²ßÊª´ÉÍý¡¢ÄÉÀ×¡¦²Ä»ë²½¡¢ÀÇ´Ø¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢Ê¬ÀÏ¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤ØºÙÊ¬²½¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£
Æ³ÆþÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿´ë¶È¤Û¤É¡¢¥³¥¹¥È´ÉÍý¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î²þÁ±¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤»Ô¾ì¹½Â¤¤Ç¤¹¡ù
»þ´Ö¸·¼é¤Î²ßÊª¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼êºî¶ÈÁ°Äó¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢ÊªÎ®ÉôÌç¤ÎDXÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Å¤±¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¹ñºÝÊªÎ®¤Î¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«ÄÌ¤¹»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡ª
Astute Analytica¡Ö¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Astute Analytica ¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
Í½Â¬´ü´Ö¤Ï2026Ç¯¡Á2035Ç¯¤Ç¤¹¡£
Q. Astute Analytica ¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°SNS¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q. Astute Analytica ¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜµ»ö¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¹ñºÝÊªÎ®¤Î¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«ÄÌ¤¹»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡ªAstute Analytica¡Ö¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¡× appeared first on Dtimes.