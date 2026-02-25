リンクをコピーする

クリーブランド・キャバリアーズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年2月25日（水）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 109 - 94 ニューヨーク・ニックス NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ニューヨーク・ニックスがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォ