回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、ズワイ蟹（ガニ）などが楽しめる「かっぱの超かに110円祭り」を2月26日から期間限定で実施します。【おいしそう！】豪華！白子、イクラ、カニのセット！牡蠣フライにぎり、蟹あんかけだし巻き玉子も！同フェアでは、目玉商品として「蟹ほぐし身包み かにみそのせ」や「蟹にぎり」を110円（以下、税込み）で販売。蟹のほぐし身と白子、イクラの軍艦がセットになった「3種の冬