¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤È¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ø¤ÎµëÅÅ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¨¤ëUSB Type-C 4¥Ý¡¼¥È¥Ï¥Ö¡ÖUSB-10TCP38SV¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£USB 10Gbps¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Çö·¿¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤«¤é»ý¤Á±¿¤Ó¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÊüÇ®À­¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥ë¥ßãþÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£Type-C¤ò4¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¥Þ¥¦¥¹¡¦¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦³°ÉÕ¤±SSD¡¦WEB¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎType-CÅëºÜµ¡´ï¤òÆ±»þ¤ËÀÜÂ³¤Ç¤­¤ë¡£¼þÊÕµ¡´ï¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¤Ç¤­¡¢²÷Å¬