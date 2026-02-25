¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡Ê¥·¥êー¥º 2¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¡¢¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó4µ¡¼ï¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä³ÈÄ¥À­¤¬Ê¬¤«¤ë¾¦ÉÊ³°´Ñ º£²ó¤Î4µ¡¼ï¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÑµ×À­¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤Î½èÍý¤òÃ´¤¦NPU¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡Ê¥·¥êー¥º 2¡Ë¤¬¶¦ÄÌ¤·