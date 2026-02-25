DELL¤è¤êCore Ultra¡Ê¥·¥êー¥º2¡ËÅëºÜ¸Ä¿Í¡¦¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡Ê¥·¥êー¥º 2¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¡¢¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó4µ¡¼ï¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä³ÈÄ¥À¤¬Ê¬¤«¤ë¾¦ÉÊ³°´Ñ
¡¡º£²ó¤Î4µ¡¼ï¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÑµ×À¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤Î½èÍý¤òÃ´¤¦NPU¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡Ê¥·¥êー¥º 2¡Ë¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¡ØDell 14 ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó D14260¡Ù¤Ï¡¢60Hz¡¿400 ¥Ë¥Ã¥È¤Îµ±ÅÙ¤òÈ÷¤¨¤¿ 14¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ý¤Ä¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤À¡£ÂÑµ×À¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤ÆMILSTD ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Çー¥¿¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Î Trusted Platform Module ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥ë¥Ðー¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë¤Î2¤Ä¤À¡£
¡¡¡ØDell 15 ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó D15260¡Ù¤Ï¡¢Dell 15 ¥·¥êー¥º½é¤Î AI PC¤À¡£120Hz¡¿250 ¥Ë¥Ã¥È¤Îµ±ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¡¢3ÊÕ¤Î¥¹¥ê¥à ¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²èÌÌ¥¹¥Úー¥¹¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥ë¥Ðー¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë¤Î¤ß¤À¡£
¡¡¡ØDell Pro Essential 14 ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀß·×¤ò¤·¤¿14¥¤¥ó¥Á¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤À¡£¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ 16:10¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÄÊý¸þ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 200 ¥·¥êー¥º ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³»þ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØDell Pro Essential 15 ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢16:9¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¡¢15 ¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ý¤Ä¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤À¡£¥ー¥Üー¥É¤ÎCopilot ¥ー¤äAI ¥Î¥¤¥º ¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë ¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆAI¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥µー¥Þ¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤âÉ¨¤Î¾å¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¸úÎ¨Åª¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë