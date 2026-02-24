STARTOENTERTAINMENTは２４日、ジュニアの４人組グループ「SpeciaL」が２８日をもって活動終了すると公式ホームページで発表した。公式ホームページで「この度、SpeciaLは、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって進むため、２０２６年２月２８日をもちましてグループとしての活動を終了し、今後は個人活動に専念させていただくこととなりました」と報告。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸に、それぞれが描く未来に