総合ニュース・コラムサイト「ナリナリドットコム」が、2026年2月末をもってサービスを終了したことを公式サイトで発表した。1999年の開設以来、【全文】「Narinari.com」サイト閉鎖とサービス終了のお知らせ長きにわたり情報発信を続けてきた老舗サイトが、その歴史に幕を下ろした。発表では「諸般の事情により、2026年2月末日をもちまして、事業を停止しそのすべての活動に幕を閉じることとなりました」と報告。インターネッ