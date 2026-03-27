映画『プラダを着た悪魔2』の5月1日（金）日米同時公開に先駆け、日本テレビ系「金曜ロードショー」では1週前の4月24日（金）よる9時〜10時54分に、前作『プラダを着た悪魔』を放送。ちょうど20年前の2006年に公開、“働く女性のバイブル”と呼ばれ、時代を席巻した伝説的作品だ。主人公であるファッション誌の新人アシスタント・アンドレア役は、当時23歳のアン・ハサウェイ。本作が出世作となり、ハリウッド・スターの階段を駆け