25日から国公立大学の2次試験前期日程が始まります。熊本大学では24日、多くの受験生が下見に訪れました。熊本大学黒髪北キャンパスでは、受験生たちが受験票を手に試験会場を確認していました。熊本大学の前期日程はことし4月に設置される「共創学環」を含む9つの学部で定員1156人に対し3000人が志願しています。 ■受験生「高2の最初ぐらいから熊大を目指していて、かけている思いが強いのでやはりすごく緊張という言葉に尽き