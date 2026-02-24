中国国家鉄路集団によると、春節（旧正月、今年は2月17日）連休の最終日となった2月23日（旧暦1月7日）、中国全土の鉄道でUターンラッシュのピークを迎えた。新華網が伝えた。鉄道利用者数は延べ1850万人に達するとみられており、このピークに対応するため、臨時列車を2297本が増発された。（提供/人民網日本語版・編集/KM）