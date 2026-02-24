【特別編】 2月24日公開 特別編「智略」を読む 講談社は2月24日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」の「ポケモンごいた」とタイアップした特別編「智略」を無料公開した。 今回は、大槻たちが「ポケモン」版のごいた、「ポケモンごいた」に興じる様子を描く。シンプルながらに奥深い駆け引きを楽しむ彼らに、ピカチュウの電流走る……！