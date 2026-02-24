ファミリーマートは2月10日から、「濃厚チーズinファミチキ」 (税込258円)･「濃厚チーズinクリスピーチキン」 (税込198円)を、全国の店舗で数量限定で販売している。昨年、同シリーズで最も好調だった商品を再販し、今年もキャンペーン開始から1週間で「濃厚チーズinファミチキ」の累計販売数が415万食を突破した。歴代の同シリーズの初週販売数を塗り替え、完売間近の状況だ。ファミリーマート濃厚チーズinファミチキ・濃厚チーズ