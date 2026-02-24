ここから「トヨタBEVの逆襲」が始まる!?2026年2月11日、トヨタは北米市場において3列シート仕様の主力SUV「ハイランダー」のBEV（バッテリーEV：電気自動車）モデルを世界初公開しました。2026年後半の北米発売に向けて、現在準備が進められています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型“3列・7人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）カリフォルニア州オーハイで開催された発表会にて、トヨタの北米事業体To