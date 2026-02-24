¥á¥­¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü～2026Ç¯3·î1Æü³«ºÅÃÏ¡§¥á¥­¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥Ìー¥Î ¥Ü¥ë¥Ø¥¹ / ¥ß¥²¥ë ¥¢¥ó¥Ø¥ë ¥ì¥¤¥¨¥¹ ¥Ð¥ì¥é] 2 - 0 [¥¨¥É¥¥¥¢¥ë ¥í¥¸¥§¥ë¥Ð¥»¥é¥ó / ¥æー¥´ ¥Ë¥¹] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥á¥­¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥á¥­¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Ìー¥Î ¥Ü¥ë¥Ø¥¹ / ¥ß¥²¥ë ¥¢