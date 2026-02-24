【その他の画像・動画等を元記事で観る】 RIIZEが2月21日～23日に、自身初となる東京ドームでのライブ『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催した。 K-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演となり、3日間の合計動員数は12万人。ゴンドラやムービングステージ、フロート、数々の特攻など、ドーム規模だからこそ