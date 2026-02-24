¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ë¿·²ÃÆþ³ùÅÄ¿¿Áª¼ê ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB3¤Î¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î³ùÅÄ¿¿¡Ê¤«¤Þ¤¿¡¦¤Þ¤³¤È¡ËÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¿·¤·¤¯²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£ ³ùÅÄÁª¼ê¤Ï¿ÈÄ¹193cm¡¢ÂÎ½Å80kg¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ç¤¹¡£2019-20¥·ー¥º¥ó¤Ë°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡ÊB2¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡―¥º¡ÊB2¡Ë¡¢¾ÅÆî¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉBC