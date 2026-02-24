

香川ファイブアローズに新加入 鎌田真選手

プロバスケットボールB3の香川ファイブアローズに、アメリカ出身の鎌田真（かまた・まこと）選手（25）が新しく加入します。

鎌田選手は身長193センチ、体重80キロのポイントガードです。2019-20シーズンに茨城ロボッツ（B2）の特別指定選手としてBリーグデビューを果たしました。その後、越谷アルファ―ズ（B2）、湘南ユナイテッドBC（B3）に移籍しました。2026年2月まで名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（B1）に所属していましたが退団し、香川ファイブアローズと契約しました。

香川ファイブアローズの生岡直人社長兼ゼネラルマネージャーは「シーズンの最終局面を迎え、優勝をつかむために必要な存在として鎌田真選手を迎え入れることとなりました。鎌田真選手はPGからSFまでチームが求める役割を果たせる非常にスキルフルな選手です。彼を迎え、チームとしてもう一段レベルを上げ、目標達成をするべく成長してまいります」とコメントしています。

2025ｰ26シーズン、香川ファイブアローズは12連勝中でB3首位です。