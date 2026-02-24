入居後に判明する「隣人の騒音」や「日当たりの悪さ」。住んでみないと分からないトラブルにどう備えたら良いのでしょうか？ 今回は『ありのままの自分で、内定につながる脇役さんの就活攻略書』著者の藤井氏と、株式会社CHINTAIの若手社員・中村氏、ベテラン社員・杉山氏を迎え、後悔しない新卒のお部屋探しについて議論します。（進行：ダイヤモンド社・森）入居後の後悔ランキング、1位は「騒音」――新卒で一人暮らしをして