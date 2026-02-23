イギリス・スコットランドを拠点としていたロケット開発企業「Orbex（オーベックス）」は現地時間2026年2月11日、管財人選任の手続きを開始したと発表しました。自社開発の小型ロケットによる初のテスト飛行を2026年中に予定していましたが、資金調達の失敗と買収交渉の決裂により、事実上の経営破綻となりました。買収交渉はイギリス政府がブロックか2015年に設立されたOrbexは、全長19mの2段式小型ロケット「Prime（プライム）」