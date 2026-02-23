BAND-MAIDは、2022年に幕張メッセで開催された＜DOWNLOAD JAPAN 2022＞に唯一の日本人アーティストとして出演した経験があるが、本国で出演するのは今回が初。イギリスのロックの聖地とも言われるドニントンパークでのBAND-MAIDのパフォーマンスがどのようなものになるのか、目が離せない。さらに、時期を同じくして開催される＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞のヨーロッパ公演では、早くもミュンヘン公演がソールドアウト。ロンドン