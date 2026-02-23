浦和レッズは２月23日、FWオナイウ阿道が完全移籍で加入すると発表した。日本代表に選出された経験を持つオナイウは、2014年にジェフユナイテッド千葉でプロキャリアをスタートした。その後、浦和やレノファ山口FC、大分トリニータ、横浜F・マリノスやフランスのトゥールーズを経て、23年夏から同国のオセールでプレー。25年９月にドイツ２部のマクデブルクに移籍したが、今年２月に契約解除となっていた。 2017年以来