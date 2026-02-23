「悔しい気持ちのまま」離れてから９年――元日本代表FWが浦和復帰！「30歳になった今、もう若手ではありません」
浦和レッズは２月23日、FWオナイウ阿道が完全移籍で加入すると発表した。
日本代表に選出された経験を持つオナイウは、2014年にジェフユナイテッド千葉でプロキャリアをスタートした。その後、浦和やレノファ山口FC、大分トリニータ、横浜F・マリノスやフランスのトゥールーズを経て、23年夏から同国のオセールでプレー。25年９月にドイツ２部のマクデブルクに移籍したが、今年２月に契約解除となっていた。
2017年以来、約９年ぶりの古巣復帰となった30歳のストライカーは、クラブの公式サイトを通じて以下の通りコメントした。
「このたび、浦和レッズに復帰することになりました。再びこのエンブレムを胸に闘えることを心からうれしく思います。若いころは思うように試合に出ることができず、悔しい気持ちのままクラブを離れました。期限付き移籍、そして完全移籍と環境を変えるなかで、多くの経験を積み、選手としても人としても成長できたと感じています。30歳になった今、もう若手ではありません。結果と責任が求められる立場だと思っています。ゴールという形でチームに貢献し、タイトル獲得に向けてすべてを出し切ります。
再びこの場所で闘えることに感謝し、覚悟を持ってピッチに立ちます。応援よろしくお願いします」
海外で経験を積んだオナイウが、再び赤色のユニホームに袖を通す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
