「悔しい気持ちのまま」離れてから９年――元日本代表FWが浦和復帰！「30歳になった今、もう若手ではありません」

「悔しい気持ちのまま」離れてから９年――元日本代表FWが浦和復帰！「30歳になった今、もう若手ではありません」