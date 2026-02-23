＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞世界ランク1位の23歳が、ようやく“新たな称号”をつかみとった。「とても大きな意味がある。 母や祖父、祖母がここに来てくれているし、本当に大きな意味がある」。母国では初、ツアー通算で8勝目を挙げたジーノ・ティティクルは、笑顔でこの1勝を表現した。【最新】大健闘！岩井千怜の最新1Wスイング終始、地元ファンの声援を全身に