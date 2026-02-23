氷上で笑顔を絶やさなかったリウ(C)Getty Images世界的なフィーバーを巻き起こした“ヒロイン”もまたいわれなき批判を受けているようだ。現地時間2月22日、韓国メディア『OSEN』は、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルスで金メダリストとなったアリサ・リウが誹謗中傷被害に遭っていると伝えた。【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る弱冠二十歳のヒロインは、今や時