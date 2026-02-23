フィギュア女子金のアリサ・リウでさえ…世界で止まらぬ誹謗中傷　美技の裏で“父の過去”まで攻撃される異常事態【冬季五輪】

氷上で笑顔を絶やさなかったリウ(C)Getty Images

世界的なフィーバーを巻き起こした“ヒロイン”もまたいわれなき批判を受けているようだ。現地時間2月22日、韓国メディア『OSEN』は、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルスで金メダリストとなったアリサ・リウが誹謗中傷被害に遭っていると伝えた。

弱冠二十歳のヒロインは、今や時の人になったと言っても過言ではない。「別にメダルはいらない」と独特の価値観を持って挑んでいた彼女は、自由で、美しく、安定感抜群の演技で観る者を魅了。シングルスでは2位の坂本花織に1.89差をつけて世界の頂に立った。

しかし、その圧倒的な存在感ゆえに“攻撃”の的ともなる。『OSEN』によれば、リウの父であるアーサー氏が1989年に中国当局が民主化運動を武力弾圧した天安門事件に関係を持ち、亡命していた経歴があるため、一部の中国ファンから「裏切り者の家族」と糾弾。罵詈雑言を浴びせられているという。

同メディアが伝えた批判内容は、さまざまだ。「4回転をはじめとする高難度のジャンプを避け、3回転中心の安全な構成しか選ばない。本質的な美学とは程遠い」というパフォーマンスを糾弾した投稿が飛び交った一方で、より悪質なコメントも散見。「彼女の体脂肪率は18〜22％。これはパワーの美学などではない。脂肪が過剰なだけ」や「アメリカ代表を選択したアイデンティティそのものが戦略的計算だ」と競技とはかけ離れた投稿すらもある。脂肪率に関しては当然ながら事実無根だ。