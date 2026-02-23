これはもう現代版「レガシィツーリングワゴン GTターボ」の復活だ！2026年春、スバルの新型ステーションワゴンSUV「TRAILSEEKER（トレイルシーカー）」が、いよいよ日本でのデビューを迎えます。スバルの公式サイトではティザーページも公開されていて、その概要をチェックすることができます。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型“ステーションワゴン”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）“未知の愉しみを探索する