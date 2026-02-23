オープン戦、ＤｅＮＡ２−２楽天」（２２日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）頼もしさが全身からにじむ。先発のＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手は３回３安打１失点、３奪三振。無四球でしのぎ、最速１５４キロをマークした。対外試合２試合で計５回を投げ６安打２失点、四死球は０。阪神時代に開幕投手を務めた２０２２年以来、４年ぶりの開幕ローテ入りへ前進した。「いい内容、やりたいことができたんじゃないかなと思いま