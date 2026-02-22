[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](えがおS)※13:00開始主審:大穂祐太<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 5 小林慶太DF 6 岩下航DF 24 李泰河MF 8 上村周平MF 19 渡邉怜歩MF 22 松田詠太郎MF 27 根岸恵汰MF 41 大本祐槻FW 7 藤井皓也FW 11 ベ・ジョンミン控えGK 23 佐藤優也DF 2 黒木晃平DF 3 大西遼太郎DF 35 伊藤颯真MF 17 永井颯太MF 25 那須健一MF 39 青木俊輔FW 10 鹿取勇斗FW 18 半代将都監督片