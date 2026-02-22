北朝鮮最大の政治イベントである朝鮮労働党第9回大会が平壌で開幕し、金正恩総書記は開会演説で経済的成果を強調するとともに、「核保有国」としての国家的地位を前面に押し出した。体制の安定と国威発揚を演出し、国内結束を固める狙いは明白だ。しかし、こうした公式メッセージを、北朝鮮国民は冷静かつ厳しい目で見つめている。たとえば2023年に開かれた党中央委員会総会拡大会議では、穀物増産が主要議題となり、金正恩氏も「