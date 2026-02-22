京都発祥のラーメン店「天下一品」には直営店とフランチャイズ店が存在する。マニアの間では「直営とフランチャイズでは味が違う」という通説があるが、ラーメンライターの井手隊長氏は「かつては店ごとの違いが大きい印象があった。だが、今は統一化に向かっている」という――。※本稿は、井手隊長『天下一品無限の熱狂が生まれる仕掛け』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。撮影＝プレジデントオンライン編集部天