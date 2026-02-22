新車16万円！ ヤマハ新型「“次世代”スクーター」実車公開！春のバイクシーズンの到来を告げる「モーターサイクルショー2026（MCS2026）」が、3月に大阪・東京・名古屋の3都市で開催されます。これに先立ち、ヤマハ発動機（以下、ヤマハ）は2026年2月16日、同イベントへの出展概要および展示ラインナップを明らかにしました。【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ新型「“次世代”スクーター」です！（27枚）「ヤマハで楽しも