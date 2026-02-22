国を背負って戦った少女の快挙を、素直に祝福することはできないのだろうか。【写真】日本も虜！ミラノ五輪銀の美女スノーボーダーミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得したチェ・ガオン（17）をめぐって、韓国国内で不毛な「クムスジョ」論争が巻き起こっている。「クムスジョ」とは直訳で「金のスプーン」。“裕福な家庭育ち”を意味する韓国の造語だ。チェ・ガオンはミラノ・コルティナ冬