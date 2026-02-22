オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）悠然と腕を振った。ＤｅＮＡに新加入した前阪神のジョン・デュプランティエ投手は、移籍後初の対外試合に三回から３番手で臨み、２回２安打無失点、２奪三振。最速は１５２キロをマークした。格の違いを見せつける仕上がりに、相川監督は「何も言うことはないです」と深くうなずいた。三回は１死一、二塁から二俣、渡辺を２者連続空振り三振