◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が７回から今季初登板し、１回を無失点に抑えた。この日、１軍登録された右腕は早速、１点ビハインドの７回にマウンドへ上がった。３番・辰己から始まる楽天打線を１１球で３者凡退に抑え、２死で迎えた村林は１ボール２ストライクから１５２キロの直球で空振り三振に斬るなど、球威も申し分なかった。チーム１５試