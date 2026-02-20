ライブアルバム『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 DAY1 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)』と『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 DAY2 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)』が、3月4日(水)0時から各音楽サイトにて配信されることが決定した。本アルバムは、2025年8月2日・3日の2日間にわたって開催された夏ライブ＜ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム＞で披露された楽曲を音源化したライブアルバム。夏のラ