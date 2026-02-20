OSK日本歌劇団（大阪市）は2月20日、公式サイトやSNSを通じて、観劇マナーのお願いを発表しました。【写真】「出演者や衣裳に手を触れる、引っ張る…ご遠慮ください」（全文）「ご来場のお客様へのお願い」と題した文書では、控えてほしい行為を掲載。具体的には、上演中の応援グッズ（うちわ、ペンライト、ボード等）の使用、客席で手や腕を大きく動かす行為、隣席の客と接触する可能性のある動作の禁止を呼び掛けました。