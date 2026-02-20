共産党の山添拓参院議員が2026年2月19日にXを更新し、高市首相が公式サイトのコラムを削除した問題について批判した。「高市氏の言葉は、今後も行き当たりばったり」事の発端となったのは、高市首相が1月19日の記者会見で「消費減税は私自身の悲願」と発言したこと。この発言について「プレジデントオンライン」は17日に公開した記事で高市氏の公式サイトに掲載されているコラムを検証し、過去消費減税について主張していなかった