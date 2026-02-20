痛すぎる放銃にファンも悲鳴をあげた「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合、南1局で劇的なアガリを見せていたBEAST X・中田花奈（連盟）を、直後の局で残酷な結末が待ち受けていた。攻めの姿勢が裏目に出た痛恨の放銃劇に、視聴者からは悲鳴にも似たコメントが殺到した。【映像】鳴いて出るのがドラの中…中田花奈、痛恨の倍満放銃シーン場面は南2局。前局の親跳満で2万5800点持ちの2着目まで浮上した中田は、配牌で白