白石麻衣が自身のInstagramを更新し、美しい着物姿のオフショットを公開した。 【写真】美しい京友禅の着物を纏ったエレガントな雰囲気の白石麻衣 ■「京友禅のきものに魅了されました」 2月19日に発売された着物雑誌『美しいキモノ』2026年春号に白石が登場。「京友禅の美学」という企画で、伝統の着物“京友禅”の手描き京友禅を着た姿を披露している。本投稿は、この撮影時オフショットだ。白石は、「京友禅のきものに魅了さ