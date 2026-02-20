北朝鮮の金正恩総書記は18日、平壌で行われた軍需部門労働者たちからの「600ミリ超大型放射砲（多連装ロケット砲）」の贈呈式に出席し、近く開かれる朝鮮労働党第9回大会で、国防力強化に向けた新たな構想を示す考えを明らかにした。朝鮮中央通信が19日に報じた。報道によると、軍需工場の幹部は、約2カ月間で600ミリ超大型放射砲50門を増産したと報告。党大会の会場となる平壌市内の「4・25文化会館」前には、同砲が一列に並べら