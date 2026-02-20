北朝鮮の金正恩総書記は18日、平壌で行われた軍需部門労働者たちからの「600ミリ超大型放射砲（多連装ロケット砲）」の贈呈式に出席し、近く開かれる朝鮮労働党第9回大会で、国防力強化に向けた新たな構想を示す考えを明らかにした。朝鮮中央通信が19日に報じた。

報道によると、軍需工場の幹部は、約2カ月間で600ミリ超大型放射砲50門を増産したと報告。党大会の会場となる平壌市内の「4・25文化会館」前には、同砲が一列に並べられ、その様子が公開された。

金正恩氏は答礼演説で「第9回党大会は、これらの成果を基盤として、自衛力建設の次の段階の構想と目標を宣明する場となる」と述べ、「外部勢力のいかなる脅威と挑戦も強力に制圧できる軍事力の更新と強化を加速させる」と強調した。

さらに、この兵器を「600ミリ超精密多連装放射砲体系」と呼び、「戦術弾道ミサイルの精密性と威力に、放射砲の連続射撃能力を完全に結合した世界最強の集束型超強力攻撃兵器だ」と自賛。「精密性と破壊力において弾道ミサイルとの差を事実上なくした」と述べ、「同時多発的な破壊エネルギーを目標に集中させ、瞬時に壊滅させることができる」と威嚇した。

また、「戦略的任務の遂行にも適合している」と言及し、人工知能技術や複合誘導システムの導入も明らかにした。この発言は、核攻撃能力を示唆したものと受け止められている。韓国と米国の軍当局は、同兵器を短距離弾道ミサイル（SRBM）に分類しており、北朝鮮は戦術核弾頭の搭載が可能だと主張している。

金正恩氏は「この武器が使用されれば、交戦相手国の軍事インフラと指揮体系は瞬時に崩壊する」と述べ、「いかなる勢力も『神の加護』を受けることはできない」と警告した。式典後、金正恩氏は自ら放射砲車両に乗り込み、部隊を閲兵。功績のあった軍需企業には金日成勲章を授与した。

軍需工業部門の労働者が朝鮮労働党第９回大会に贈る６００ミリ大口径ロケット砲の贈呈式が盛大に行われる 【平壌２月１９日発朝鮮中央通信】偉大な朝鮮労働党が力強く導く新時代の国防工業革命の前哨でわが国家の不敗さと強大さを裏付けて自衛的防衛力の持続的な進化と急進的な飛躍をしっかり保証している軍需工業部門労働者の決死貫徹の精神と熱烈な愛国衷心が凝縮した６００ミリ大口径ロケット砲が第９回党大会に贈呈された。 自力で国家と人民、革命偉業を防衛するというわが党の自衛の思想と国防発展に関する戦略的路線の貫徹で先頭に立った重要軍需企業所の労働者は、堅忍不抜の創造運動、増産運動を力強く展開して英雄的なわが軍に最強の力を装填させる主力打撃武力装備を党大会に贈る最も価値ある貴い勤労の贈り物として用意した。 軍需工業部門の労働者が朝鮮労働党第９回大会に贈る６００ミリ大口径ロケット砲の贈呈式が２月１８日、首都平壌で盛大に執り行われた。 ４・２５文化会館の広場には、世界最強の自衛力をしっかり打ち固める歴史的使命の実現にささげられた国防戦士たちの愛国の精神が歴然とし、共和国武力の確固たる軍事的強勢を象徴する絶対兵器がその威容を誇示して整列していた。 朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志が、贈呈式に出席した。 金正恩総書記が贈呈式場に姿を現すと、全ての参加者は国家防衛力強化の大業を先頭に立って導き、先見の明ある英知とずば抜けた指導力、強靭大胆な度胸で朝鮮式国防発展の新たな域を開拓し、わが国家と人民の尊威と安寧をしっかり守っていく百戦百勝の鋼鉄の総帥を仰いで最大の敬意と栄光をささげた。 朝鮮労働党第９回大会の参加者と軍需工業部門の活動家、科学者、技術者、労働者が贈呈式に列席した。 軍需企業所の活動家が贈呈報告を行った。 報告者は、企業所の労働者が党の強兵建設偉業を尽きない愛国忠誠をもって支える一念を抱いて奮起し、２カ月間で５０門の６００ミリ大口径ロケット砲を増産して朝鮮労働党第９回大会に贈るということを金正恩総書記に報告した。 また、わが党の革命偉業を武力装備生産の奇跡的成果をもって支えるという全ての軍需工業部門労働者の揺るぎない信念と忠誠の決意が込められた贈呈書を金正恩総書記に丁重に渡した。 金正恩総書記が謝意を表し、意義深い答礼演説を行った。 金正恩総書記は、軍需工業部門の労働者たちは栄光の党大会に最も貴い贈り物を準備したと述べ、強力な武力装備を先立たせて栄光の党大会場に駆けつけてきた重要軍需企業の労働者と幹部たちに熱烈な拍手で謝意を表することを提議した。 金正恩総書記は、最も重大かつ責任あるときに、このように鼓舞的な進出を目の当たりにしたのは、わが党大会の誇りであると述べ、世界的に最も威力ある集束式超強力攻撃兵器の軍事的価値と効用性、わが党の国防力現代化の不変の意志に言及した。 金正恩総書記は、確たる対敵観と最強の軍事力増強、攻勢的な対応方式を徹底的に具現することに、国家の安全環境保障の基本的裏付けがあると述べ、国防研究集団と軍需工業部門の労働者が、革命の要求、党の戦略的構想を実現する重大な任務の遂行でより立派かつ鼓舞的な成果を収めるものとの確信を表明した。 金正恩総書記が党の新時代の国防工業革命方針の貫徹で特出した勲功を立てた重要軍需企業所に金日成勲章を授与した。 金正恩総書記は、６００ミリ大口径ロケット砲の贈呈書を朝鮮人民軍総参謀長に授与した。 金正恩総書記は、ロケット砲車に乗って自ら運転し、栄光の広場に荘厳に堵列した絶対兵器を査閲した。 富国強兵の歴史的大業を実現するための朝鮮労働党の指導史に特筆すべきシーンが広げられた広場は、熱狂的な歓呼によって震撼した。 金正恩総書記は、６００ミリ大口径ロケット砲はわが国家の戦争抑止力を高度化するための戦略的企図を円滑に実現する実に自負すべき武力装備であると重ねて満足の意を表し、確たる思想精神力と底知れない創造力で党の偉業をしっかり支えていく軍需工業部門の労働者こそ革命家の中の革命家、愛国者の中の愛国者であると高く評価した。 党と祖国に対して担った本然の使命を守って屈することなく印してきた忠誠と偉勲の誇らしい足跡を歴史的な党大会場へつなげ、全国が仰ぐ栄誉の壇上に誉れ高く押し立てる偉大な教師、慈愛深い父への限りない感謝と敬慕の念が贈呈式場に満ち溢れた。 軍需工業部門の労働者は、ひたすらわが党だけに従う不敗の信頼の力、一層百倍にした自信と底知れない創造力で第９回党大会が指し示す国防力強化のより高い目標を目指して疾風のごとく突き進む燃えるような熱意に満ちていた。 贈呈式の後、党大会の代表者とオブザーバーは軍需工業部門の労働者が党大会に贈った超強力武力装備を見て回った。 軍需工業部門の労働者が第９回党大会に贈る武力装備の贈呈式は、自分の偉業の正当性と不抜さに対する鉄の信念、限りなく強大で繁栄する祖国の未来に対する絶対的な確信を抱いて朝鮮労働党の赤旗の下に一心同体となって固く団結し、革命の新たな勝利に向けて力強く前進する全国人民の絶対不変の意志を百倍にした意義深い契機として歴史に記されるであろう。−−−