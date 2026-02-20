豪華キャストに潤沢な制作費、そして惜しみなく使われる火薬――。1970年代から1980年代にかけて「刑事ドラマ」は黄金時代を迎え、民放各局は真っ向勝負を繰り広げた。『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）で活躍した小野寺昭に、当時の撮影秘話を聞いた（以下、本人談）。※僕が演じた島公之刑事のニックネームは「殿下」。北海道出身の僕は当初、「殿下ってなんだべ？」って（笑）。萩原健一さん、松田優作さんらギラギラと濃