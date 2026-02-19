寒河江市で18日、男性が包丁のようなものを持った2人組の男から現金80万円を奪われたと被害を届け出た強盗事件で、警察の捜査の結果、事件性がなかったことが判明しました。この事件は、18日午前10時半ごろ、寒河江市柴橋に住む50代の公務員の男性が2人組の男から現金80万円を奪われたとして、警察に第三者を通じて通報したものです。警察によりますと、男性は自宅を出た際に2人組の男から呼び止められ、包丁のようなものを突き付